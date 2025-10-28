От чирлидерши до короны: 23-летняя Одри Экерт стала «Мисс США»

В США выбрали самую красивую девушку страны — титул «Мисс США — 2025» завоевала 23-летняя Одри Экерт из Небраски. Финал конкурса прошел 24 октября в городе Рино, штат Невада. В момент объявления результата бывшая чирлидерша и выпускница Университета Небраски не смогла сдержать эмоций — девушка упала на колени и закрыла лицо руками. Экерт стала второй представительницей Небраски в истории, получившей корону «Мисс США».

На финальном этапе жюри спросили, что, по ее мнению, люди скажут о нынешнем поколении через сто лет. Одри ответила, что сила ее поколения — в умении адаптироваться к переменам. По словам Экерт, она хочет вдохновлять девушек не бояться нового и использовать социальные сети во благо — Одри обучает молодых спортсменов цифровой безопасности и ментальному здоровью.

Впервые в истории конкурса корону победительнице вручала не прошлая «Мисс США», а действующая «Мисс Вселенная» — датчанка Виктория Кьер Тейлвиг. Прошлогодняя победительница, оказавшаяся в центре скандала, не приехала на церемонию — Ноэлия Фойгт ранее отказалась от титула, заявив, что за кулисами конкурса царила «токсичная атмосфера» и давление со стороны организаторов. После этого руководство конкурса сменили.

Теперь Одри Экерт представит США на конкурсе «Мисс Вселенная — 2025», который пройдет в Таиланде.

Главные кадры конкурса — в галерее «Газеты.Ru».