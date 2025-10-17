На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Умер сооснователь Kiss Эйс Фрейли

Эйс Фрейли (настоящее имя Пол Дэниел Фрейли) родился 27 апреля 1951 года в Бронксе, Нью-Йорк. Он вырос в семье немецко-нидерландского происхождения, где музыку любили, но не рассматривали как профессию. Первую гитару Фрейли получил в подростковом возрасте и быстро освоил игру на слух, вдохновляясь Чаком Берри, Джими Хендриксом и The Rolling Stones.

В 1973 году Фрейли стал одним из основателей Kiss — вместе с Полом Стэнли, Джином Симмонсом и Питером Криссом. Коллектив быстро выделился за счет театрализованных концертов, яркого грима и тяжелого гитарного звука. Фрейли выступал под сценическим образом Spaceman и был автором фирменных гитарных рифов, ставших частью узнаваемого звучания Kiss.

Он написал и исполнил ряд ключевых песен группы, включая «Cold Gin», «Shock Me» и «Rocket Ride». В 1978 году, когда все участники Kiss выпустили сольные альбомы, пластинка Эйса стала коммерчески самой успешной. Его энергичный стиль игры и мелодичные соло оказали влияние на целое поколение гитаристов хард-рока и глэма 1980-х годов.

В начале 1980-х Фрейли покинул Kiss из-за творческих разногласий и проблем с алкоголем и наркотиками. Он собрал собственную группу Frehley's Comet, с которой выпустил несколько альбомов. Несмотря на переменный успех, музыкант сохранил лояльную фанатскую аудиторию и репутацию одного из самых оригинальных гитаристов своего времени.

В 1996 году Фрейли вернулся в Kiss для мирового тура в классическом составе. Возвращение вызвало огромный интерес и принесло группе новые коммерческие рекорды. Однако в начале 2000-х он вновь покинул коллектив, сосредоточившись на сольной работе и редких концертных выступлениях.

Эйс Фрейли умер в 74 года. Причиной смерти стали осложнения после травм, полученных при падении в прошлом месяце, сообщает Variety. Музыкант упал в собственной студии, в результате чего получил кровоизлияние в мозг. После инцидента Фрейли отменил запланированные концерты, однако его состояние не улучшилось.

«Мы совершенно опустошены и убиты горем. В последние минуты его жизни нам посчастливилось окружить его любящими, заботливыми, умиротворяющими словами, мыслями, молитвами и намерениями, когда он покинул этот мир», — говорится в заявлении семьи музыканта.

