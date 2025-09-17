Юбилей Александра Великого: Овечкину — 40

17 сентября легенде российского и мирового хоккея Александру Овечкину исполняется 40 лет. Воспитанник московского «Динамо» успел немного поиграть на родине, после чего отправился за океан и в 20 лет дебютировал в НХЛ в составе «Вашингтон Кэпиталз», который выбрал его под первым номером на драфте молодых игроков.

Именно за «столичных» Ови выступает на протяжении всей карьеры. За это время он побил большинство клубных и множество рекордов НХЛ, среди которых главный. В 2025 году Александр Великий стал лучшим снайпером в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги, опередив самого Уэйна Гретцки (894). Теперь на счету Овечкина 897 шайб, а его контракт с «Вашингтоном» будет действовать еще год.

В 2018 году Овечкин выиграл со своей командой Кубок Стэнли, он трижды становился чемпионом мира в составе сборной России. На его счету три «Харт Трофи» (MVP сезона в НХЛ), один «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру сезона), «Конн Смайт Трофи» (MVP плей-офф), «Колдер Трофи» (лучший новичок сезона) и рекордные девять «Морис Ришар Трофи» (лучший снайпер регулярного чемпионата).