Переспал с Бритни Спирс и поссорился с Эминемом: лидеру Limp Bizkit — 55

Основателю и вокалисту популярной ню-метал-группы Limp Bizkit, кинорежиссеру Фреду Дерсту исполнилось 55 лет. Он родился 20 августа 1970 года в американском штате Флорида.

В 1988–1990-х отслужил в военно-морском флоте США, вернулся в родной город Джексонвилль и стал тату-мастером. А спустя четыре года основал Limp Bizkit — коллектив трижды номинировался на премию «Грэмми» и продал более 40 млн копий альбомов по всему миру.

В 2007 году Дерст дебютировал как режиссер с фильмом «Образование Чарли Бэнкса». Позже срежиссировал «Аутсайдеров» (2008) и «Фаната» (2019). Кроме того, снимался в кинокартине «Население 436» (2006) и появлялся в двух эпизодах сериала «Доктор Хаус».

Дерст неоднократно попадал в центр скандалов. Он не только ругался с прессой, но и, в частности, оскорблял поклонников Slipknot, называл «эго-маньяком» вокалиста рок-группы Creed, враждовал с Placebo, ссорился с Эминемом, вступал в перепалку с Мэрилином Мэнсоном, а также, по собственному признанию, переспал с Бритни Спирс, хотя сама певица это отрицает.

Известен своей любовью к России и русской культуре. В 2015-м Дерст хотел переехать в Крым и писал, что Владимир Путин — «отличный мужик с четкими моральными принципами и в целом хороший человек».

Был трижды женат и имеет троих детей. Самые знаковые фотографии скандального фронтмена — в галерее «Газеты.Ru».