На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Фото
Размер текста
А
А
А

Переспал с Бритни Спирс и поссорился с Эминемом: лидеру Limp Bizkit — 55

true
true
true
,

Основателю и вокалисту популярной ню-метал-группы Limp Bizkit, кинорежиссеру Фреду Дерсту исполнилось 55 лет. Он родился 20 августа 1970 года в американском штате Флорида.

В 1988–1990-х отслужил в военно-морском флоте США, вернулся в родной город Джексонвилль и стал тату-мастером. А спустя четыре года основал Limp Bizkit — коллектив трижды номинировался на премию «Грэмми» и продал более 40 млн копий альбомов по всему миру.

В 2007 году Дерст дебютировал как режиссер с фильмом «Образование Чарли Бэнкса». Позже срежиссировал «Аутсайдеров» (2008) и «Фаната» (2019). Кроме того, снимался в кинокартине «Население 436» (2006) и появлялся в двух эпизодах сериала «Доктор Хаус».

Дерст неоднократно попадал в центр скандалов. Он не только ругался с прессой, но и, в частности, оскорблял поклонников Slipknot, называл «эго-маньяком» вокалиста рок-группы Creed, враждовал с Placebo, ссорился с Эминемом, вступал в перепалку с Мэрилином Мэнсоном, а также, по собственному признанию, переспал с Бритни Спирс, хотя сама певица это отрицает.

Известен своей любовью к России и русской культуре. В 2015-м Дерст хотел переехать в Крым и писал, что Владимир Путин — «отличный мужик с четкими моральными принципами и в целом хороший человек».

Был трижды женат и имеет троих детей. Самые знаковые фотографии скандального фронтмена — в галерее «Газеты.Ru».

Комментарии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами