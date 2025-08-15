35 лет без Виктора Цоя

15 августа 1990 года в Латвии автомобиль 28-летнего музыканта Виктора Цоя столкнулся с автобусом «Икарус-250» на крутом повороте. В тот день артист рано утром уехал на рыбалку. Через несколько часов он уже возвращался домой, превышая допустимую скорость.

Очевидцы столкновения машины с автобусом сразу же вызвали бригаду скорой помощи, однако, по их словам, было видно, что Цой мгновенно умер. Водитель автобуса почти не пострадал — он попытался избежать ДТП и съехал на обочину.

Экспертиза показала, что музыкант даже не пытался затормозить на опасном повороте. По официальным данным, Цой, уснув за рулем, не справился с управлением, при этом он был трезв. Причиной смерти стали тупая травма головы, ушиб головного мозга и многочисленные переломы.

19 августа 1990 года Цоя похоронили в Ленинграде. Участники группы «Кино» попросили поклонников не приходить на церемонию, чтобы дать возможность близким проститься с музыкантом. Однако на Богословском кладбище все же собралось 30 тысяч человек. Тогда место захоронения экстренно изменили. Цоя хоронили в закрытом гробу.

Некоторые фанаты считают, что ДТП было тщательно спланированным убийством. Якобы нужно было помешать Цою выпустить «Черный альбом», чтобы он не заручился еще большей поддержкой молодежи. Многие склоняются к тому, что это было самоубийством.

«Я до сих пор не могу представить, что Цой заснул за рулем. Тут явно что-то не то! Остались непреходящая обида и удивление, что следствие было попросту завалено», — сказал директор группы «Кино» Юрий Белишкин.

