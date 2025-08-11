На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Спасем «МММ» — спасем Россию»: 70 лет со дня рождения Мавроди

Создатель «МММ» Сергей Мавроди родился 70 лет назад
11 августа исполняется 70 лет со дня рождения Сергея Мавроди, создателя легендарной постсоветской финансовой пирамиды «МММ».

Мавроди родился в 1955 году в Москве. С детства проявлявший способности к математике и физике, будущий финансист после школы поступил в Московский институт электронного машиностроения на факультет «Прикладная математика».

Первый раз Сергей Мавроди был арестован «за частнопредпринимательскую деятельность» в 1983 году — он занимался видеопиратством. Однако из-за проходящих в СССР реформ ему удалось избежать суда и заключения.

Сергей Мавроди вошел в историю как основатель АО «МММ» — крупнейшей в России финансовой пирамиды по количеству участников и масштабам ущерба. Деятельность «МММ» была настолько распространена, что Мавроди удалось с 1994 по 1995 год стать членом Госдумы, при этом он не скрывал, что статус депутата ему нужен был только для неприкосновенности.

После раскрытия схемы он был осужден за мошенничество в крупных размерах и провел в заключении по разным обвинениям более 5 лет.
«Осудили меня абсолютно ни за что, — сказал «Комсомольской правде» Мавроди после оглашения приговора. — Мошенничества в «МММ» не было никакого. Я никогда никого не обманывал и никогда не давал никаких обещаний и гарантий».

Освободившись, предприниматель не отказался от своей спорной деятельности, запуская новые проекты, которые уже не вызывали прежнего ажиотажа, тем более что он сам открыто называл их пирамидами.

В общественном восприятии Мавроди закрепился образ афериста, заслуживающего сурового наказания, однако находились и те, кто видел в нем одаренного финансиста с нестандартным мышлением. Сегодня его имя остается символом масштабных обманных схем, а история «МММ» — одним из самых ярких примеров финансовых махинаций 1990-х годов.

Сергей Мавроди умер 25 марта 2018 года. Накануне ему стало плохо на автобусной остановке — прохожие вызвали скорую помощь, его доставили в больницу, но спасти не удалось: утром следующего дня он скончался от инфаркта миокарда.

