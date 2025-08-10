Шпион и народный мститель: как Антонио Бандерас покорил Голливуд

Самому известному испанскому актеру в мире и главному Эль Мариачи Голливуда Антонио Бандерасу исполнилось 65 лет. Он родился 10 августа 1960 года в испанской Малаге в семье офицера полиции и школьной учительницы и до 15 лет не помышлял об актерской профессии, намереваясь стать футболистом. Но травма ноги изменила его планы: уже в юности будущий актер начал заниматься в театральной школе, а затем поступил в Колледж драматического искусства в Малаге.

Работа Бандераса в Испанском национальном театре в начале 80-х привлекла внимание начинающего режиссера Педро Альмодовара. Их совместная работа началась с картины «Лабиринт страсти» (1982), где Бандерас снялся в маленькой роли.

Сотрудничество с Альмодоваром и другими большими испанскими режиссерами привело, в конце концов, Бандераса в Голливуд. В 1991 году он сыграл в псевдодокументальном фильме «В постели с Мадонной». По сюжету певица обратила внимание на актера во время тура по Европе и проникла на вечеринку у Педро Альмодовара, но оказалось, что молодой актер женат.

Благодаря Мадонне Бандерас, плохо говоривший по-английски, оказался в Голливуде и в конце 90-х стал главным знойным красавцем американского кино.

Лучшие роли Антонио Бандераса в Голливуде и не только — в фотогалерее «Газеты.Ru».