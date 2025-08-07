Секретный материал: лучшие роли Дэвида Духовны

Актеру Дэвиду Духовны, который прославился в 90-е годы благодаря роли агента Фокса Малдера из «Секретных материалов», исполнилось 65 лет. Он родился 7 августа 1960-го в Нью-Йорке в семье школьной учительницы Маргарет Миллер и публициста Амрама Духовны. Семья актера по отцовской линии была родом из города Бердичева.

Духовны учился в частной школе на Манхэттене, где его одноклассником был сын президента США Джона Ф. Кеннеди, Джон Ф. Кеннеди — младший. После окончания школы Духовны поступил в Принстонский университет и закончил его бакалавром английской литературы, писал стихи. Вслед за тем будущий актер получил степень магистра английской литературы, начал работать над докторской диссертацией на тему «Магия и технологии в современной художественной литературе и поэзии». Но научная работа так и осталась неоконченной.

В 1987 году Духовны снялся в рекламе пива. На киноэкране оказался в 1988-м — в небольшой роли в картине «Деловая девушка». Дальше он несколько раз появлялся в шоу «Твин Пикс» и нескольких фильмах. Но всемирную славу Дэвиду Духовны принес сериал «Секретные материалы». В каких ярких ролях снимался актер, смотрите в фотогалерее «Газеты.Ru».