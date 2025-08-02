«Никто, кроме нас!»: как в России отметили 95-летие ВДВ

В России 2 августа отметили 95-летие Воздушно-десантных войск (ВДВ) — элиты Вооруженных сил. Свою историю ВДВ ведут с 1930 года, когда на окраине Воронежа 12 советских бойцов впервые десантировались на парашютах.

«Героизм «крылатой пехоты» закалялся в сражениях Великой Отечественной войны, в Афганистане, Югославии, на Северном Кавказе, в Сирии и во многих других горячих точках. И сегодня в ходе СВО личный состав ВДВ действует умело и решительно на ключевых участках и направлениях», — подчеркнул в своем поздравлении министр обороны Андрей Белоусов.

За проявленные мужество и героизм в ходе СВО 99 десантников удостоены звания Героя России.

В этот день традиционно проходят праздничные мероприятия, в том числе показательные выступления, а также народные гуляния, включая купание в фонтанах.

Десантники надевают голубые береты, тельняшки и устраивают автопробеги с символикой ВДВ и девизом: «Никто, кроме нас!».

Как отметили праздник в городах России — в галерее «Газеты.Ru».