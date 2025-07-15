Плывут машины, заливает метро: кадры тропического ливня в Москве

На Москву обрушился тропический ливень. Месячная норма осадков выпала в нескольких районах города менее чем за два часа, а в Останкинскую телебашню вновь ударила молния. Затопило множество улиц и районов, в том числе Патриаршие пруды. На Проспекте Мира машины почти полностью ушли под воду. Заливает и станции метро: на переходе «Бибирево» вода по колено, а на станции метро «Технопарк» поток льется с потолка, вестибюль станции БКЛ «Рижская» закрыли из-за затоплений.

Движение по Дмитровскому шоссе в районе станции Верхние Лихоборы полностью перекрыли, также движения нет на внешней стороне МКАД на 16-м километре и в районе 1-го Красовского проезда.

Из-за сбоя аэроэкспрессы прекратили движение до аэропорта Шереметьево. Пассажирам объяснили, что после грозы не работает напряжение. Тем, кто опаздывает на самолет, предлагают выйти из поезда и добираться самостоятельно.

Рядом с ЖК на Новоданиловской, 8, в районе метро Тульская, образовался водопад. Сотрудников офисов на «Даниловской мануфактуре» от потопа спасают окна. «Мы в аквариуме», — сказал один из работников.

В ряде московских ЖК затопило подземные парковки — поток лился с потолка прямо на машины, которые уже находились по капот в воде. Чтобы защитить свои авто от потопа, жители ЖК «Дмитровский парк» соорудили плотину. В этом же комплексе трактор вытаскивает машины из образовавшегося от ливня «озера».

Синоптики предупредили, что порывы ветра в городе могут достигать 18-23 м/с. Дождь продлится до конца дня, сообщили в дептрансе. Жителям рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, парковаться в безопасных местах и не оставлять детей без присмотра. Как Москва переживает наводнение — в галерее «Газеты.Ru».