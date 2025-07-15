Проспект Мира затопило в Москве из-за тропического ливня

В Москве затопило проспект Мира, машины ушли под воду

В Москве на фоне сильного ливня и грозы произошло подтопление на проспекте Мира, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Из-за тропического ливня затопило проспект Мира. Дорога в районе станции Рижская полностью ушла под воду. Припаркованные автомобили уже наполовину затоплены», — отмечается в публикации.

На снятых очевидцем кадрах видно, что у припаркованных легковых автомобилей фары и часть капота скрыты под водой. Внедорожники и кроссоверы затоплены по решетку радиатора.

До этого стало известно, что из-за подтопления остановилось движение на Дмитровском шоссе. Пользователи сервиса Яндекс Карты сообщили, что на этой городской магистрали затопило тоннель.

Ранее массовое ДТП парализовало движение на МКАД на юго-востоке Москвы.