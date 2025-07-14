Упавшая лошадь и индонезийские военные: как прошел главный военный парад Франции

7000 военных, жандармов, полицейских и пожарных 14 июля прошли по Елисейским полям в Париже. Все они стали участниками грандиозного военного парада, которым во французской столице отметили День взятия Бастилии.

Открыл шоу пролет пилотажной группы «Патруль Франции», раскрасившей небо в цвета французского флага. Особое внимание на параде уделили военным, «готовым отправиться на операции». После пеших колонн на Елисейские поля выехали бронетранспортеры Griffon и Serval, самоходные артиллерийские установки Caesar и бронированные разведывательно-боевые машины Jaguar.

Почетным гостем праздника в этом году стала Индонезия, с которой Париж договорился о стратегическом партнерстве для усиления влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На параде присутствовал президент страны Прабово Субианто, а в строю прошли 450 индонезийских военнослужащих, в том числе 189 музыкантов из ансамбля ударных инструментов Gabungan.

Не обошлось и без инцидентов: во время марша кавалерийского эскорта одна из лошадей упала вместе с всадником, а еще одна — выбилась из строя.

Завершился праздник «Марсельезой» в исполнении дуэта бывших жандармов.

Как прошел День взятия Бастилии — в галерее «Газеты.Ru».