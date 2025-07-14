На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото
Размер текста
А
А
А

Упавшая лошадь и индонезийские военные: как прошел главный военный парад Франции

В Париже состоялся военный парад по случаю Дня взятия Бастилии
true
true
true

7000 военных, жандармов, полицейских и пожарных 14 июля прошли по Елисейским полям в Париже. Все они стали участниками грандиозного военного парада, которым во французской столице отметили День взятия Бастилии.

Открыл шоу пролет пилотажной группы «Патруль Франции», раскрасившей небо в цвета французского флага. Особое внимание на параде уделили военным, «готовым отправиться на операции». После пеших колонн на Елисейские поля выехали бронетранспортеры Griffon и Serval, самоходные артиллерийские установки Caesar и бронированные разведывательно-боевые машины Jaguar.

Почетным гостем праздника в этом году стала Индонезия, с которой Париж договорился о стратегическом партнерстве для усиления влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На параде присутствовал президент страны Прабово Субианто, а в строю прошли 450 индонезийских военнослужащих, в том числе 189 музыкантов из ансамбля ударных инструментов Gabungan.

Не обошлось и без инцидентов: во время марша кавалерийского эскорта одна из лошадей упала вместе с всадником, а еще одна — выбилась из строя.

Завершился праздник «Марсельезой» в исполнении дуэта бывших жандармов.

Как прошел День взятия Бастилии — в галерее «Газеты.Ru».

Комментарии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами