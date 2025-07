Мир и любовь Ринго Старра: ударнику The Beatles — 85

Ричард Старки, названный в честь отца, родился в 1940 году в Ливерпуле. Семья будущего барабанщика The Beatles была неблагополучной, а сам Ричард часто болел в детстве, из-за чего пропускал школу и так ее и не окончил. Зато увлечение музыкой, которое всячески поощрял отчим, дало свои плоды. С 17 лет Ричард играл в скиффл-группе, потом его позвали в Rory Storm And The Hurricanes, а в 20 он выпустил первую запись с битлами.

До середины 1962 года Старр продолжал играть с «Ураганами», но уже подыскивал себе новую группу. The Beatles, которые очень нуждались в ударнике на замену Полу Бесту, вновь позвали Ринго к себе. На притирку ушло время: не воспринимали нового барабанщика как фанаты, так и продюсер Джордж Мартин, которому не понравилась его игра в Love Me Do. Однако к концу 1962-го Ринго Старр стал полноправным битлом, и The Beatles продолжили свой путь к славе как «великолепная четверка».

Практически сразу фанаты, сперва не принявшие нового ударника, начали предлагать Старру попробовать себя в роли вокалиста. Так появилась своеобразная традиция — в каждом альбоме обязательно появлялась песня в исполнении барабанщика. И хоть композиций, где Ринго являлся автором, в дискографии коллектива не так много, большинство из них стали культовыми. Например, одна из самым популярных песен Yellow Submarine увидела свет именно после его правок.

В 1970-м The Beatles пришел конец. Старр, незадолго до распада группы выпустивший сольный альбом, в британских чартах успеха не добился. Однако, несмотря на это, карьеру ударник не бросил. Он продолжал записываться сольно, а также сотрудничать с битлами и другими музыкантами в рамках уже их альбомов.

На сегодняшний день в копилке Старра 21 сольная студийная пластинка (последняя вышла в январе 2025-го), а также множество концертных альбомов и сборников.

Уже несколько лет в свой день рождения легендарный барабанщик объявляет акцию Peace & Love («Мир и любовь»). Этот девиз сопровождает Ринго уже десятки лет — такими словами он заканчивает свои выступления. Как менялся Ринго Старр сквозь года — в галерее «Газеты.Ru».