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Умер звезда «Убить Билла» и «Бешеные псы» Майкл Мэдсен

Голливудский актер Майкл Мэдсен умер в 67 лет
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Актер Майкл Мэдсен, известный по фильмам режиссера Квентина Тарантино, найден мертвым у себя дома. Мэдсену было 67 лет.

Будущая звезда Голливуда родился 25 сентября 1957 года в Чикаго, его мать была поэтессой и киноредактором, отец — пожарным. Сразу после школы Мэдсен попал в театр Steppenwolf, где учился у Джо Мантеньи.

Настоящую известность актеру принесла роль мистера Блондина в фильме Квентина Тарантино «Бешеные псы» (1992). Сцена с пыткой под «Stuck in the Middle with You» стала культовой и во многом определила амплуа актера — жесткого, холодного и харизматичного антагониста. В дальнейшем Мэдсен снялся более чем в двух сотнях лент, включая «Убить Билла», «Донни Браско», «Город грехов», «Хеллрайд» и «Омерзительная восьмерка».

Не все знают, что Мэдсен также был поэтом: он выпустил несколько сборников, наполненных темами одиночества и грусти. При этом в интервью признавался, что именно поэзия помогает ему справляться с тяготами жизни.

«Я не звезда. Я просто актер, который делает свою работу и иногда получает аплодисменты», – говорил Мэдсен. В другом интервью он признался: «Если бы не кино, я бы, скорее всего, сидел в тюрьме или был мертв. У меня не было другого пути».

У Мэдсена пятеро детей, один из которых, Кристиан Мэдсен, также стал актером.

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