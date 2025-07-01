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Панк-икона: солистке группы Blondie — 80

Певице Дебби Харри исполнилось 80 лет

1 июля американской певице и актрисе, автору песен, лидеру группы Blondie Дебби Харри исполнилось 80 лет. Она родилась под именем Анджела Тримбл в Майами в 1945 году.

В 1965 году будущая певица закончила учебу в колледже и переехала в Нью-Йорк. Там она работала секретарем на радио, танцовщицей в клубе и девушкой журнала Playboy.

Свою карьеру Харри начала в конце 1960-х. Именно тогда она записала альбом с фолк-рок-группой The Wind in the Willows. В 1974 году стала участницей группы The Stilettos, но вскоре покинула ее вместе с гитаристом Крисом Стейном.

Харри перекрасилась в блондинку и образовала со Стейном рок-группу Blondie. В 1976 году коллектив выпустил свой дебютный альбом. Группа получила известность в Европе и Австралии, а позже — в США.

Особую славу среди поклонников группы снискала песня Call Me, написанная для фильма «Американский жиголо» (1980). В числе хитов Blondie — Picture This, Hanging on the Telephone, Sunday Girl и другие.

В 1982 году коллектив распался, Харри начала сольную карьеру. Но в 1997 году Blondie воссоединилась и продолжает свое творчество.

В 1999 году Харри попала на 12-ю строчку в рейтинге «100 величайших женщин в истории рок-н-ролла» по версии журнала VH1. В 2002 году она заняла 18-е место в списке самых сексуальных артистов всех времен по версии VH1.

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