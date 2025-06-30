Как менялась Лорен Санчес: 12 фактов о новой жене Безоса

Один из самых богатых людей планеты – основатель Amazon Джефф Безос – женился на бывшей журналистке Лорен Санчес. Она построила успешную карьеру на телевидении, но не остановилась на достигнутом: стала писательницей, пилотом, астронавтом, а теперь еще и женой миллиардера. Кто такая Лорен Санчес и чем она покорила Джеффа Безоса — в фотогалерее «Газеты.Ru».