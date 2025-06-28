Ди Каприо, Кардашьян, Блум: кто пришел на свадьбу Безоса и Санчес

С 26 по 28 июня в Венеции прошла, как ее уже успели окрестить западные медиа, — «свадьба века» — торжество стоимостью около $56 млн. Один из богатейших людей планеты Джефф Безос второй раз связал себя узами брака. Его избранницей стала бывшая журналистка Лорен Санчес.

Пара захотела отпраздновать это событие именно в Венеции. В первый день у них был предсвадебный банкет, во второй день они обменялись клятвами и кольцами на острове Сан-Джорджо-Маджоре, а в третий день состоялась масштабная вечеринка.

Место утвердили еще в марте. Мэр Венеции Луиджи Бруньяро был не против, отметив, что это событие принесет миллионы евро городу: пара забронировала самые дорогие отели, арендовала весь флот водных такси. При этом жители, которые и так устали от толп туристов, активно выступали против «свадьбы века», грозясь перекрыть улицы и каналы. Молодожены сделали значительное пожертвование в местные фонды, призвали своих гостей поступить аналогично в качестве их подарка на свадьбу, после чего масштабных протестов не последовало, хотя плакаты недовольные все же развесили.

Пара пригласила около 250 гостей, в том числе семью Кардашьянов, дочь Трампа Иванку, телеведущую Опру Уинфри, актеров Леонардо Ди Каприо, Орландо Блума, Еву Лонгорию, певцов Кэти Перри, Леди Гагу, Барбару Стрейзанд, Мика Джаггера, королеву Иордании Ранию аль-Абдуллу.

Свадебное платье Санчес создали дизайнеры Dolce&Gabbana. Именно они и настояли, чтобы торжество проходило в Венеции. Ей понравилось платье Софи Лорен в фильме «Плавучий дом», и она хотела сделать подобное. Это кружевное платье, подчеркивающее фигуру, но при этом практически полностью скрывающее тело, у него даже есть воротник. Санчес также пожелала добавить длинный шлейф и фату. Обычно экс-журналистка одевается более открыто, однако она посчитала, что свадебное платье должно быть строгим.

Гости «свадьбы века» и не только — в фотогалерее «Газета.Ru»