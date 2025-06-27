Дискотека до утра: как прошел Московский выпускной-2025

27 июня на ВДНХ прошел Московский выпускной-2025, в котором приняли участие более 45 тыс. человек. Тема праздника в этом году — «Код поколения». Кстати, на ВДНХ праздник проходит впервые — обычно концерт проводили в парке Горького.

Для выпускников выступили десятки артистов, в том числе The Hatters, SHAMAN, DABRO, GAYAZOV$ BROTHER$, Юля Гаврилина, Amirchik и многие другие, а из развлечений были доступны 15 площадок по интересам: от диджей-сетов и караоке до креативных мастерских и геймерских симуляторов. Открыты были и павильоны ВДНХ — посетить их можно было до трех часов ночи. Также проходили иммерсивные шоу, музыкальные батлы и танцы на открытом воздухе.

Ближе к полуночи небо над ВДНХ озарил праздничный салют. Завершился выпускной ночной дискотекой под открытым небом, которая продлилась до утра. Как это было — в галерее «Газеты.Ru».