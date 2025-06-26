8 лучших фильмов Пола Томаса Андерсона

26 июня юбилей празднует Пол Томас Андерсон — одному из самых ярких и самобытных режиссеров современного американского кино исполняется 55 лет. Он родился в Лос-Анджелесе и с раннего возраста увлекся кинематографом: в 12 лет начал снимать короткометражки на отцовскую видеокамеру, а в 17 – представил свой первый псевдодокументальный фильм «История Дирка Дигглера», который впоследствии лег в основу прославившей его ленты «Ночь в стиле буги».

После окончания школы Андерсон год проучился в частном колледже в Бостоне, затем перевелся в киношколу при Нью-Йоркском университете, но всего через пару месяцев оставил учебу и устроился ассистентом на телестудию. В 1992 году он приступил к съемкам своего второго короткометражного фильма «Сигареты и кофе», который спустя год представил на американском фестивале независимого кино «Сандэнс». Именно там режиссер познакомился с продюсерами, которые помогли ему дебютировать на большом экране с криминальной драмой «Роковая восьмерка».

С тех пор Пол Томас Андерсон снял девять полнометражных фильмов, каждый из которых стал событием в мире кинематографа. На счету режиссера — Серебряный лев Венецианского кинофестиваля, Золотой и Серебряный медведи Берлинале, приз за лучшую режиссуру в Каннах, а также одиннадцать номинаций на «Оскар» и восемь на BAFTA.

В честь 55-летия Пола Томаса Андерсона «Газета.Ru» рассказывает о его лучших режиссерских работах.