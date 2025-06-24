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Похоронили рядом с Тальковым: кто пришел проститься с Валентиной Талызиной

В Театре Моссовета в Москве простились с Валентиной Талызиной

Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной прошла в родном для нее Театре Моссовета, на сцене которого она исполнила более 40 центральных и главных ролей. В фойе организовали небольшую выставку фотографий с ее спектаклей — «Мамаша Кураж и ее дети», «Васса», «Пиковая дама», «Волки и овцы» и других.

Проститься с артисткой пришли худрук театра Моссовета Евгений Марчелли, режиссеры Игорь Яцко и Андрей Кончаловский, писатель Олег Рой, актеры Алексей Белкин, Станислав Бондаренко, Александр Яцко, Владимир Сулимов, Валерий Баринов, Ольга Анохина, Любовь Руденко, Юлия Высоцкая, Елена Валюшкина и другие.

Президент России Владимир Путин, а также Минкульт, коллективы Театра сатиры и Театра Моссовета, депкульт Москвы, ГИТИС прислали венки в память о Талызиной. Премьер-министр Михаил Мишустин и зампред Совбеза Дмитрий Медведев направили прощальные телеграммы.

Актрису похоронили на Ваганьковском кладбище. Могила находится рядом с захоронениями Игоря Талькова, актера Евгения Самойлова и сценариста Виктора Розова.

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