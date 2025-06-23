«Красиво ты вошла в мою грешную жизнь»: как менялся Валерий Меладзе

23 июня певцу и продюсеру Валерию Меладзе исполняется 60 лет. Артист родился в 1965 году в Батуми в семье инженеров и получил имя Валериан, но с юности предпочитал использовать форму Валерий.

Вместе со старшим братом Константином учился в музыкальной школе по классу фортепиано, а в 1983 году поступил в Николаевский кораблестроительный институт, как и его брат.

В студенческие годы присоединился к группе «Апрель», где сначала играл Константин. На одной из репетиций Валерий исполнил песню Ultravox, и впечатленные его вокальными данными участники группы сразу пригласили Меладзе присоединиться к ним.

Впервые внимание широкой публики Валерий Меладзе привлек к себе в 1992 году с композицией «Не тревожь мне душу, скрипка…», написанной Константином. После этого он получил приглашение участвовать в «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой.

В 1995 году вышел дебютный альбом Валерия Меладзе «Сэра», закрепивший за ним статус звезды. Год спустя он выпустил «Последнего романтика» и провел два аншлаговых концерта в «Олимпийском».

Пик популярности Меладзе пришелся на конец 1990-х и начало 2000-х, когда он выпустил альбомы «Самба белого мотылька», «Все так и было» и «Нега» (с участием группы «ВИА Гра», продюсируемой Константином).

До недавнего времени Меладзе оставался одним из самых востребованных эстрадных исполнителей в России. Однако в 2023 году он оказался в центре скандала после того, как произнес антироссийский лозунг на концерте в Дубае и прекратил выступления в РФ. Сейчас артист живет в Испании с женой Альбиной Джанабаевой и детьми.