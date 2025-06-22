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«Талант — это кредит». Светлане Крючковой — 75

Актриса Светлана Крючкова отмечает 75-летие

Светлана Крючкова родилась 22 июня 1950 года в Кишиневе. После школы несколько раз пыталась поступить в московские театральные вузы и в итоге стала студенткой Школы‑студии МХАТ им. Немировича‑Данченко.

В 1973 году ее приняли в труппу МХАТа им. Горького. С 1975 года живет в Санкт-Петербурге. С 1976 года – актриса БДТ им. Товстоногова. Сыграла ключевые роли в спектаклях: «Мамаша Кураж и ее дети», «Вишневый сад», «Игрок», «Привидения».

На счету Крючковой также более 120 киноролей. Самые известные ленты с ее участием – «Большая перемена», «Старший сын», «Родня», «Курьер», «Утомленные солнцем», «Похороните меня за плинтусом».

«Талант — это банковский кредит. Тебе дали, но если ты не будешь отрабатывать проценты каждый день, этот талант у тебя заберут. Надо работать. Это такая плата, ты должен работать. Работать честно», – заявила Крючкова.

На долю актрисы выпало несколько тяжелых испытаний: сначала он пережила автокатастрофу и клиническую смерть, а потом у нее обнаружили рак легких, болезнь диагностировали уже на IV стадии.

Актриса трижды была замужем, у нее два сына.

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