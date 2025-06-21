От «Рено» до Chery: как изменилось московское такси за 100 лет

Ровно 100 лет назад, 21 июня 1925 года, в Москве появились первые государственные такси и открылся первый таксопарк. Всего 15–16 машин — «Рено» и «Фиаты» — выехали на улицы с желтыми полосами и тогдашней новинкой — счетчиками. К 1929 году на московских линиях работало 120 автомобилей — массовым транспортом такси так и не стали.

В 1930-х, когда Горьковский автозавод начал выпуск ГАЗ-А, число такси в столице стало расти: к 1940 году их было уже 3 500. После войны на смену ГАЗ-А пришли «Победы», а затем — легендарные «Волги». В 1950-е в московских такси появились два новшества: шашечки (заимствованные из США) и зеленый огонек — сигнал, что машина свободна. Его, кстати, придумали столичные водители.

К концу 1970-х в городе действовал 21 таксопарк и почти 19 тысяч машин. В такси внедрили первую в стране автоматизированную диспетчерскую систему: автомобили стали быстрее приезжать на вызовы, а стоимость поездки рассчитывалась по таксометру.

«Такси оставалось недоступным большинству из-за своей дороговизны: километр стоил 10 копеек... Не зря управляющая дома из фильма «Бриллиантовая рука» говорила, что наши люди в булочную на такси не ездят. И хотя сегодня в булочную на такси ездят редкие москвичи, но вот в театр или в аэропорт — запросто», — рассказал сотрудник Музея транспорта Москвы Олег Газизов.

С распадом СССР государственные такси исчезли — их заменили «бомбилы». Техническое состояние машин, цены и поведение водителей никто не контролировал вплоть до «нулевых». Постепенно в отрасль вернулось регулирование, а с появлением агрегаторов такси вновь стало массовым. В последние несколько лет в столичных таксопарках доминируют китайские марки — Chery, Geely, Exeed и многие другие. Китайцы уверенно вытеснили европейские и корейские модели, изменив облик московского такси.

Как менялся облик столичного такси — в фотогалерее «Газеты.ru».