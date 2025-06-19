Талибы, робот Володя и «лабубу-Песков»: кто приехал на ПМЭФ-2025

Ежегодный Петербургский международный экономический форум стартовал в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге 18 июня. Главная тема мероприятия в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире», сессии и встречи продлятся до 21 июня. В этом году участие подтвердили 20 тысяч делегатов из 140 государств и территорий.

За первые дни на полях форума уже произошло множество событий: президент России Владимир Путин встретился с представителями СМИ, а «АвтоВАЗ» представил первый в истории концерна кроссовер Lada Azimut и новую модель Lada Iskra Sport в черном цвете.

В числе гостей форума в этом году – глава МИД Венгрии Петер Сийярто, министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдул-Азиз бин Салман Аль Сауд, президент Абхазии Бадра Гунба и другие. Посетили форум и представители движения «Талибан» (движение внесено в список террористических организаций) — они прибыли как официальная делегация Афганистана. Талибы принимают участие в ПМЭФ впервые с момента приостановки в РФ запрета на деятельность организации.

Кроме того, на форуме был замечен человекоподобный робот по имени Володя: он гулял по площадке с сумочкой от бренда Dior и «здоровался» с гостями ПМЭФ. А на одном из стендов представили игрушки лабубу с лицами российских политиков – в частности, в образе пушистых «монстриков» предстали пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Песков уже заявил, что «взял бы парочку» игрушек со своим лицом для дочерей.

Как проходит ПМЭФ-2025 — в галерее «Газеты.Ru».