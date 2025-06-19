«Ох, боярыня, красотою лепа»: Наталье Селезневой – 80

Наталья Селезнева родилась 19 июня 1945 года в Москве в творческой семье: ее отец был фотожурналистом, а мать — художницей. Первые роли Селезнева сыграла еще в детстве: в шесть лет она появилась на сцене Театра Советской армии. А в восемь — дебютировала в кино в картине «Алеша Птицын вырабатывает характер», снятой по сценарию Агнии Барто. Именно писательница настояла, что сыграть девочку Сашеньку должна Селезнева.

«Агния Львовна позвонила директору «Ленфильма» и объявила, что нашла именно ту девочку, которая должна играть роль Сашеньки <…> Барто уперлась. Причем под меня пришлось поменять [актрису, игравшую] бабушку. Там [Татьяна] Пельтцер должна была играть, и когда через много лет я пришла работать в Театр сатиры, первое, что она мне сказала: «А, это ты… Из-за тебя меня убрали из фильма, потому что Барто хотела тебя, а я тебе в бабушки не годилась», — вспоминала сама Селезнева.

Выбрав актерскую стезю, после школы она поступила в театральное училище имени Щукина. А за год до его окончания прошла пробы на роль студентки Лиды в комедии Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». В то время студентам «Щуки» сниматься в кино было нельзя – но Селезнева хотела подзаработать во время каникул, и решила сходить на пробы, несмотря на запреты. Роль принесла актрисе всесоюзную известность.

Затем Селезнева появлялась еще в двух лентах Гайдая: она сыграла супругу Шурика Зину в «Иван Васильевич меняет профессию» — именно про нее Иван Грозный в исполнении Юрия Яковлева говорил: «Ох, боярыня, красотою лепа, червлена губами, бровьми союзна» — и Татьяну в «Не может быть!».

«Гайдай был строгим, и на съемочной площадке царили собранность и концентрированность, как в операционной <…> Когда я снималась у него первый раз, <…> то не осознавала, насколько мне повезло и что вообще за явление — Гайдай. И лишь на третьей и последней нашей с ним картине, «Не может быть!», до меня дошло наконец, с какой грандиозной личностью свела судьба», — рассказывала Селезнева.

Известность актрисе принесла и роль пани Катарины в телепередаче «Кабачок «13 стульев». Кроме того, Селезенева снималась в фильмах «Я Вас любил…», «Приключения желтого чемоданчика», «Тема» и многих других. А с 1966 года она состоит в труппе Театра сатиры – там на ее счету более 15 постановок.

В последние годы Селезнева почти не появляется на публике и не общается с журналистами – из-за состояния здоровья и личных обстоятельств. В 2020 году актриса потеряла супруга, актера Владимира Андреева, с которым была вместе более 50 лет. А в 2021-м она перенесла операцию по замене коленного и тазобедренного суставов и взяла паузу в карьере. В последний раз актриса появилась на сцене Театра сатиры два года назад — во время спектакля она находилась в кресле, поскольку не может самостоятельно ходить после хирургического вмешательства.