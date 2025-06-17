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«Небо. Самолеты. Девушки». Что показали на авиасалоне Le Bourget во Франции

Во Франции стартовал 55-й Парижский авиасалон

16 июня во Франции стартовал 55-й Парижский авиасалон, также известный как Ле-Бурже, на котором традиционно представляют главные новинки гражданской и военной авиации, а также аэрокосмической отрасли. В этом году он объединил 2500 участников из 48 стран.

В центре внимания Airbus — контракты с ним уже заключили авиакомпании из Польши, Японии и Саудовской Аравии. Boeing, чей борт недавно разбился в Индии, представил на выставке пассажирские и военные самолеты: 777-300ER, F-15 Eagle, CH-47 Chinook, KC-46 Pegasus и P-8 Poseidon.

Главным военным трендом 55-го авиасалона в Париже стали беспилотники и системы борьбы с ними. Их представили Франция, Германии, Израиль и другие страны. Стенды четырех израильских компаний — Elbit Systems, Rafael, IAI and Uvision — при этом закрыли. По данным The Guardian, организаторы сделали это из-за давления французского правительства. На черных экранах, которыми обнесли стенды, появились надписи: «За этими стенами — лучшие защитные системы, которыми пользуют многие страны. Эти системы прямо сейчас защищают Израиль. Французское правительство во имя дискриминации пытается скрыть их от вас».

16-19 июня Парижский авиасалон будет работать только для работников индустрии. С 20 до 22 июня посетить его смогут все желающие. Что увидят гости Ле-Бурже — в галерее «Газеты.Ru».

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