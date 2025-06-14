Регине Тодоренко — 35

Регина Тодоренко — телеведущая, блогер, актриса, певица и автор песен. Наиболее известна благодаря участию в телепрограмме «Орел и решка». Сегодня ей исполнилось 35 лет.

Регина Тодоренко родилась 14 июня 1990 года в Одессе. Отец был музыкантом-самоучкой, выступал на свадьбах и других праздниках, мама окончила киноведческий факультет. Регина с раннего возраста занималась хореографией и вокалом, училась в театральной студии и музыкальной школе. Окончила школу с отличием и поступила на факультет транспортных технологий и систем Одесского национального морского университета — однако вскоре поняла, что эта специальность ей неинтересна. Уехала в Киев и поступила на факультет режиссуры и шоу-бизнеса Киевского национального университета культуры и искусств, который успешно окончила.

В 2007 году Тодоренко стала ведущей телевизионного конкурса «Золотая десятка», откуда ее пригласили на украинскую «Фабрику звезд». Регина вышла в финал проекта и стала одной из солисток девичьей группы Real O. Пять лет музыкальной карьеры в женском коллективе она впоследствии вспоминала как весьма непростые.

С 2014 года Тодоренко начала сольную карьеру и выпустила несколько собственных треков. Параллельно она в соавторстве с композитором Русланом Квинтой писала песни для других исполнителей. Одна из ее песен под названием «Прости» вошла в репертуар Софии Ротару.

В 2015 году Регина Тодоренко стала участницей российского телепроекта «Голос», где ее наставницей была Полина Гагарина. До финала не добралась.

Наибольшую известность Регина Тодоренко обрела в качестве ведущей популярного тревел-шоу «Орел и решка», выходившем на телеканале «Пятница!». В 2018 году она также приняла участие в специальном сезоне проекта «Орел и решка. Россия». В 2019 году запустила авторское шоу «Регина+1» и была удостоена премии «ТЭФИ» как лучшая ведущая утренней программы.

Кроме того, она принимала участие в телешоу «Маска», проекте «Ледниковый период» (каталась в паре с Романом Костомаровым), а также «TikTok талант», «Дети рулят», «Аватар» и «Новая Фабрика звезд». Играла эпизодические роли в фильмах и сериалах. В 2017 году дебютировала на театральной сцене, сыграв главную роль в спектакле «Заложи жену в ломбард» в московском «Театриуме на Серпуховке». Там она познакомилась с Владом Топаловым, за которого впоследствии вышла замуж.

Тодоренко дважды попадала в крупные скандалы. В 2020 году в одном из интервью она сделала неоднозначное заявление, сказав: «Нужно быть психически больным человеком, чтобы взять камеру и сказать: ''Боже, мой муж меня бьет''. Что с мозгами происходит в этот момент? А ты не задумывалась, почему он тебя бьет? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?».

Эти слова осудили многие знаменитости и пользователи соцсетей. Несмотря на последовавшие извинения, Тодоренко потеряла рекламные контракты, ряд компаний прекратили сотрудничество с ней, а журнал Glamour отозвал титул «Женщина года», который телеведущая получила от издания в 2019 году.

В 2022 году писательница Дарина Мишина из Санкт-Петербурга обвинила Тодоренко в том, что она в течение двух без договора работала для нее над детской книгой о путешествиях и не получила никакого гонорара. Представители Тодоренко все отрицали и подали иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, который был отклонен.

Сейчас Регина Тодоренко вновь вернулась к активной музыкальной деятельности. В конце мая она опубликовала в соцсетях снимки с Бали, где проходили съемки ее нового клипа.