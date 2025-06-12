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«Московская банка» и огромная клубника: открылись арт-павильоны «Сделано в Москве»

В столице открылись арт-павильоны «Сделано в Москве»

В Москве вновь заработал маркет «Сделано в Москве», организованный при поддержке властей города. Мэрия бесплатно предоставляет торговые пространства местным производителям с целью продвижения столичных брендов и расширения каналов сбыта.

Точки продаж организованы в популярных локациях: на Гоголевском и Цветном бульварах, Трубной площади, в деловом центре «Москва-Сити», парке «Ходынское поле». На Арбате, Новом Арбате, Тверском бульваре, Болотной площади, улицах Рождественка и Кузнецкий Мост будут установлены арт-павильоны в виде ракеты, автобуса, самовара и холодильника.

Участники маркета смогут бесплатно разместить продукцию в одном из 12 арт-павильонов. В проекте участвуют производители одежды и аксессуаров, косметики, сладостей, чая, товаров для дома, детских игрушек, книг и настольных игр. Впервые в этом году также заявлено участие столичных брендов спортивных товаров и продукции для животных.

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