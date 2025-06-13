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Павлин, лобстер, скунс: 18 редких животных-альбиносов

Самые невероятные животные-альбиносы

Ежегодно 13 июня отмечается Международный день распространения информации об альбинизме.

Белоснежные олени, павлины, дикобразы и другие животные поражают своей красотой, но на самом деле они родились в результате генного сбоя. Альбинизм предполагает почти полное отсутствие окрашивающего пигмента меланина, причем дефектный ген должен быть и у мамы, и у папы.

Мало того, что такие малыши от природы слабы, то есть обладают сниженным иммунитетом, — они еще и плохо видят и слышат. И часто проигрывают в борьбе за самку: кому же нужен бесцветный павлин?

Также альбиносы — прекрасная мишень для нападения, и из-за этого в естественных условиях они часто не доживают до преклонного возраста. Однако люди ценят и любят таких животных, разводят их, кормят в дикой природе и ухаживают за ними в зоопарках.

18 редких животных-альбиносов — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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