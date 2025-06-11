«Клубничная Луна» взошла над Россией

В ночь на 11 июня жители ряда регионов России, стран Европы и востока наблюдали редкое астрономическое явление — июньское полнолуние, которое называют «Клубничная Луна»

Фотографии и видеозаписи «Клубничной Луны» распространились в социальных сетях и Telegram-каналах. Пользователи делились кадрами из Крыма, Приморья, Тюмени, Ливерпуля, Афин, городов Ирака, Кипра, Турции и других. В Москве и центральной России явление было видно в ночное время, а во Владивостоке — в утренние часы.

Название «Клубничная Луна» не связано с цветом небесного тела, а происходит из индейских традиций, где июньское полнолуние совпадало с сезоном сбора клубники. Хотя луна действительно может казаться розоватой или красноватой, это связано с атмосферной рефракцией при низком положении над горизонтом. Следующее полнолуние с аналогичными условиями ожидается в 2043 году.