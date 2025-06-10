«Мечтаю быть злодейкой в бондиане»: Элизабет Херли – 60

Элизабет Джейн Херли родилась 10 июня 1965 года в английском графстве Хэмпшир в семье чиновника и школьной учительницы. В юности она мечтала стать танцовщицей и увлекалась панк-культурой — даже покрасила волосы в розовый цвет и сделала пирсинг.

«Я любила панк-музыку и начала тусоваться с местными панками. У нас не было денег, поэтому мы могли себе позволить только ходить в рваной одежде и красить волосы дома. Когда я переехала в Лондон в театральную школу, я чувствовала себя довольно крутой с розовыми волосами и кольцом в носу», — вспоминала Херли в одном из интервью.

В британской столице будущая актриса училась в школе танца и театра London Studio Centre. Впервые на экране она появилась через четыре года после переезда — свою первую роль Херли исполнила в фильме «Ария» 1987-го. В том же году она познакомилась с актером Хью Грантом, с которым впоследствии 13 лет состояла в отношениях.

Затем актриса сыграла в картинах «Пассажир 57», «Ослепленный желаниями» и «Опасная земля», а также снялась вместе с Майком Майерсом в шпионской пародии «Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба».

Появлялась Херли и в сериалах: в частности, она сыграла Диану Пейн в пятом сезоне «Сплетницы» и королеву Хелену Хенстридж в «Членах королевской семьи».

«Если бы я была настоящей королевой, я бы запретила освежители воздуха в автомобилях — они все отвратительны», — шутила актриса.

Она также признавалась, что мечтает сыграть в серии фильмов о Джеймсе Бонде — но не девушку агента 007, а антагонистку.

«Моя мечта — быть злодейкой в фильме о Бонде <…> Мне понравились фильмы с Дэниелом Крейгом, но все злодеи в них были мужчинами», — делилась Херли.

В 2002 году, спустя два года после разрыва с Грантом, актриса родила сына Дэмиана от американского бизнесмена Стива Бинга. Грант при этом стал крестным мальчика. В том же году у Херли начался роман с индийским бизнесменом Аруном Наяром. В 2007-м они поженились, а через четыре года актриса подала на развод, указав в качестве причины «неразумное поведение» супруга. Спустя всего три месяца она вновь обручилась — женихом стал бывший австралийский игрок в крикет Шейн Уорн. До свадьбы дело так и не дошло: пара рассталась в 2013-м. Сейчас Херли встречается с отцом певицы Майли Сайрус.