На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото
Размер текста
А
А
А

«Движение-2025»: как прошел главный фестиваль этого лета в Екатеринбурге

Масштабный фестиваль «Движение» прошел в Екатеринбурге во второй раз

Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» собрал около 120 тысяч гостей из разных регионов России, включая более 4000 байкеров, которые участвовали в мотопараде. Старт мероприятию дал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер с «БелАЗа» — самого большого автомобиля в мире, а знаменитый боксер Костя Цзю провел для байкеров разминку.

В течение двух дней в центре Екатеринбурга работали около 20 площадок, самой зрелищной стала улица 8 Марта, где прошел Кубок России по суперэндуро, а также показательные выступления по мотофристайлу и стантрайдингу. Соревнования по водно-моторному спорту привлекли более 60 спортсменов из 15 регионов.

В дни фестиваля на главной сцене выступали российские и уральские музыканты, а хедлайнерами стали Найк Борзов и Диана Арбенина.

Заключительным событием фестиваля стало ретро-ралли под эгидой Федерации авторалли России с участием 40 экипажей.

Комментарии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами