«Движение-2025»: как прошел главный фестиваль этого лета в Екатеринбурге

Масштабный фестиваль «Движение» прошел в Екатеринбурге во второй раз

Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» собрал около 120 тысяч гостей из разных регионов России, включая более 4000 байкеров, которые участвовали в мотопараде. Старт мероприятию дал врио губернатора Свердловской области Денис Паслер с «БелАЗа» — самого большого автомобиля в мире, а знаменитый боксер Костя Цзю провел для байкеров разминку.

В течение двух дней в центре Екатеринбурга работали около 20 площадок, самой зрелищной стала улица 8 Марта, где прошел Кубок России по суперэндуро, а также показательные выступления по мотофристайлу и стантрайдингу. Соревнования по водно-моторному спорту привлекли более 60 спортсменов из 15 регионов.

В дни фестиваля на главной сцене выступали российские и уральские музыканты, а хедлайнерами стали Найк Борзов и Диана Арбенина.

Заключительным событием фестиваля стало ретро-ралли под эгидой Федерации авторалли России с участием 40 экипажей.