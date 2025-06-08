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«Мои ботинки для прогулок». Нэнси Синатре – 85

Нэнси Синатра отмечает 85-летие

Нэнси Синатра — американская певица и актриса, дочь легендарного певца и актера Фрэнка Синатры. Широкую известность приобрела в 1966 году благодаря хиту These Boots Are Made for Walkin'.

Синатра стала иконой 60-х, привлекая поклонников смелым стилем. Ее сотрудничество с продюсером Ли Хэзлвудом оказало большое влияние на развитие поп- и рок-музыки того времени. В барах гремели Bang Bang (My Baby Shot Me Down), Sugar Town, Somethin' Stupid (песня-дуэт с отцом стала №1 в чартах Billboard).

Нэнси Синатра также снималась в кино, в том числе с Элвисом Пресли в фильме «Speedway» (1968).

В возрасте 55 лет певица снялась на обложке эротического журнала Playboy, чтобы раскрутить свой новый альбом.

У Синатры две дочери, одна из них — писательница Аджелика Ламберт.

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