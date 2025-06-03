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«Мой ласковый и нежный зверь»: умер Евгений Дога

Композитор Евгений Дога скончался на 89-м году жизни

Советский композитор Евгений Дога, автор вальса из мелодрамы «Мой ласковый и нежный зверь», умер в возрасте 88 лет 3 июня. Более 20 лет он боролся с раком. На фоне болезни у Доги развилась острая сердечная недостаточность, что и послужило причиной смерти. У композитора диагностировали хроническую ишемическую болезнь сердца и гипертонию.

В Молдавии объявят национальный траур в день похорон музыканта.

Евгений Дога родился 1 марта 1937 в селе Мокра, это территория нынешнего Приднестровья. Он хотел строить карьеру музыканта, окончил консерваторию по классу виолончели, однако из-за паралича левой руки не смог осуществить мечту. Тогда Дога начал преподавать и писать музыку для фильмов. Его самая известная композиция — вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». ЮНЕСКО признало произведение одним из четырех музыкальных шедевров XX века. Вальс звучал на открытии Олимпиады 1980 года в Москве и Олимпиады 2014 года в Сочи.

Дога — автор киномузыки более чем в 150 фильмах, а также написал музыку к гимну Кишинева. У композитора более 60 наград, премий и званий.

Много лет Дога жил на две страны: Россию и Молдавию. От брака с инженером Натальей у него есть дочь. Кадры из жизни Евгения Доги — в галерее «Газеты.Ru».

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