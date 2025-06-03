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«Женщина не должна быть сильной». Юлии Барановской — 45

Телеведущая Юлия Барановская отмечает свое 45-летие

3 июня радио- и телеведущая Юлия Барановская отмечает свой 45-й день рождения. За годы работы на телевидении и радио она стала одной из самых узнаваемых медийных личностей страны.

Юлия родилась в Ленинграде в 1980 году и прошла непростой путь — от личных испытаний до успеха на Первом канале. После школы она поступила в Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, но не завершила обучение.

В 2003 году познакомилась с футболистом Андреем Аршавиным, с которым прожила в гражданском браке 9 лет и родила троих детей: Артема, Яну и Арсения. После расставания в 2012 году Юлия осталась одна с детьми.

В интервью Юлия неоднократно говорила о своем отношении к понятию «сильная женщина»:

«Я ненавижу, когда меня называют сильной женщиной. Так говорят те, кому это выгодно: «Она сильная, сама справится». Кто вам сказал, что я сильная? <…> Не люблю это выражение. Мне кажется, оно рушит всю женскую суть. Вот что хотите со мной делайте, но женщина не должна быть сильной».

Несмотря на трудности, Юлия построила карьеру на телевидении. В 2014 году она стала соведущей ток-шоу «Мужское / Женское» на Первом канале с Александром Гордоном. Программа обсуждает сложные жизненные ситуации и помогает найти выход из трудных обстоятельств. Также Барановская вела «Девчата» на «Россия-1» и «Перезагрузка» на ТНТ. С 2019 года — радиоведущая шоу «Все к лучшему» на «Русском радио».

Главные образы и знаковые моменты из жизни Юлии Барановской — в галерее «Газеты.Ru».

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