12 великих блондинок

Ежегодно 31 мая отмечается Всемирный день блондинок. Этот праздник в начале 2000-х предложили ввести американские женщины-адвокаты. Считается, что на эту идею их вдохновил фильм «Блондинка в законе» — юристы-блондинки стремились опровергнуть стереотипное представление о женщинах со светлыми волосами как о глупеньких и легкомысленных.

И правда: цвет волос на уровень интеллекта, характер, работоспособность, талант и волю к победе никак не влияет. История знает многих великих блондинок в разных областях. Не претендуя на объективность, мы постарались составить свой список.