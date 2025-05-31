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В 10 лет ее снимали обнаженной. Как сложилась судьба актрисы Брук Шилдс

Актрисе Брук Шилдс исполнилось 60 лет
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Американской актрисе и бывшей модели Брук Шилдс 31 мая исполняется 60 лет.

В модельный бизнес она попала в возрасте 11 месяцев: ее мать Тери Шилдс решила, что новорожденная дочь очень красива и должна добиться успеха как селебрити, – и стала менеджером ребенка. Брук Шилдс действительно преуспела в этом качестве: с ней, в частности, работала Айлин Форд, соосновательница модельного агентства Ford. Она заявляла, что только ради Шилдс создала детское подразделение.

На экране Брук Шилдс дебютировала в 9 лет — в телевизионной адаптации пьесы Артура Миллера. В 10 лет она впервые снялась в кино: в фильме ужасов «Элис, милая Элис» ей досталась роль девочки, убитой в церкви перед первым причастием. В 1977-м Брук Шилдс работала с Вуди Алленом на съемках картины «Энни Холл», но при финальном монтаже ее сцены были вырезаны.

Всемирная слава пришла к Шилдс после фильма «Голубая лагуна», в котором она снялась в 15, но ее карьерная траектория в результате сложилась не слишком успешно. Тем не менее ее и сегодня знают как одну из самых красивых американских актрис.

Лучшие роли Брук Шилдс и самые яркие факты ее биографии — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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