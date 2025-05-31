«Просто делаю то, что люблю »: Владимиру Кузьмину — 70

Владимир Кузьмин родился в 1955 году в Москве в семье офицера морской пехоты и учительницы иностранных языков. Из-за службы отца семья часто переезжала — сначала в Белоруссию, затем в Прибалтику, а с 1967 года жила в поселке Печенга в Мурманской области.

Кузьмин увлекся музыкой еще в школе — он пошел учиться игре на скрипке, а гитару освоил самостоятельно благодаря солдатам в казарме, куда приходил практически каждый день, так как был сыном офицера. Уже в шестом классе он создал свою первую группу «Аэлита», для которой сам писал песни.

Окончив школу, Кузьмин вернулся в Москву. В 1970-х он играл в студенческих группах, затем попал в свой первый профессиональный музыкальный коллектив — ВИА «Надежда», а также сотрудничал с государственным ансамблем «Мелодия» и ВИА «Самоцветы».

В 1979 году вместе с Александром Барыкиным Кузьмин основал рок-группу «Карнавал». Через два года коллектив выпустил первый альбом «Супермен», в который вошли 10 песен. А еще через год Владимир Кузьмин покинул «Карнавал» из-за творческих разногласий.

Тогда же он основал собственную рок-группу «Динамик», которая сразу стала активно гастролировать. В 1984 году Кузьмин впервые исполнил песню «Моя любовь», ставшую одним из его главных хитов, и познакомился с Аллой Пугачевой. Во время плодотворного сотрудничества с артисткой Кузьмин не только писал для нее песни, но и выступал с Пугачевой дуэтом, а также продолжал работать над своими проектами. В 1987-м он выпустил первый сольный альбом «Моя любовь», который разошелся тиражом в 50 млн копий.

Кузьмин выпустил около 40 пластинок, многие песни из которых стали настоящими хитами. Среди них — «Сибирские морозы», «Нет, я не верю», «Эй, красотка!», «Пять минут от дома твоего», «Небесное притяжение», «Я не Казанова», «Семь морей» и т.д. Он и сейчас продолжает писать песни и давать концерты. При этом певец признается, что совсем не считает себя трудоголиком.

«Просто люблю делать то, что делаю. И делаю то, что люблю. Я не считаю тяжким трудом 10-часовые ежедневные занятия на гитарах и других инструментах», — говорит Кузьмин.