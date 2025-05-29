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«Год без Насти»: первая годовщина со дня смерти Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк умерла 29 мая 2024 года

Год назад после продолжительной болезни умерла актриса Анастасия Заворотнюк.

«Год без Насти. Без надежд на земное чудо, но с верой, что ей там хорошо и спокойно. И с нашей безграничной любовью и благодарностью к удивительной женщине, которая оставила после себя такой теплый и яркий след. Просим помолиться сегодня за нашу Настю всех, кому она не безразлична. Светлая и вечная память», — написали близкие артистки в ее блоге.

Актрисы не стало в ночь на 30 мая. По данным Shot, ее состояние резко ухудшилось за две недели до смерти. В последние годы жизни Заворотнюк боролась с глиобластомой — раком головного мозга.

Анастасия Заворотнюк родилась в 1971 году в Астрахани. Она с детства занималась музыкой и танцами, после школы поступила в Школу-студию МХАТ. Затем актриса служила в театре и снималась в кино, но настоящую популярность ей принесла роль Виктории Прутковской в сериале «Моя прекрасная няня».

В 2018 Заворотнюк перестала сниматься и появляться на публике. Вскоре стало известно и о болезни артистки. Несмотря на прогнозы врачей и дорогостоящее лечение, рак не отступал. Как сообщали СМИ, последние пять лет жизни актриса провела в реабилитационном центре.

В 2024 году Анастасия Заворотнюк умерла на 54-м году жизни. Артистку похоронили на Троекуровском кладбище.

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