«Год без Насти»: первая годовщина со дня смерти Заворотнюк

Год назад после продолжительной болезни умерла актриса Анастасия Заворотнюк.

«Год без Насти. Без надежд на земное чудо, но с верой, что ей там хорошо и спокойно. И с нашей безграничной любовью и благодарностью к удивительной женщине, которая оставила после себя такой теплый и яркий след. Просим помолиться сегодня за нашу Настю всех, кому она не безразлична. Светлая и вечная память», — написали близкие артистки в ее блоге.

Актрисы не стало в ночь на 30 мая. По данным Shot, ее состояние резко ухудшилось за две недели до смерти. В последние годы жизни Заворотнюк боролась с глиобластомой — раком головного мозга.

Анастасия Заворотнюк родилась в 1971 году в Астрахани. Она с детства занималась музыкой и танцами, после школы поступила в Школу-студию МХАТ. Затем актриса служила в театре и снималась в кино, но настоящую популярность ей принесла роль Виктории Прутковской в сериале «Моя прекрасная няня».

В 2018 Заворотнюк перестала сниматься и появляться на публике. Вскоре стало известно и о болезни артистки. Несмотря на прогнозы врачей и дорогостоящее лечение, рак не отступал. Как сообщали СМИ, последние пять лет жизни актриса провела в реабилитационном центре.

В 2024 году Анастасия Заворотнюк умерла на 54-м году жизни. Артистку похоронили на Троекуровском кладбище.