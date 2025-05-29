На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото

От Scary Spice до кавалера Британской империи: Мел Би — 50

Мел Би из Spice Girls исполнилось 50 лет

Мелани Джанин Браун, более известная как Mel B или Scary Spice, — британская певица, телеведущая и актриса, получившая известность в 1990-х годах как участница поп-группы Spice Girls.

Родилась 29 мая 1975 года в Лидсе в семье с англо-карибскими корнями. Изучала исполнительское искусство в школе Intake High School. В 1994 году прошла кастинг в группу, которая позже стала известна как Spice Girls. Вместе с Викторией Адамс, Мелани Чисхолм, Джерри Холлиуэлл и Эммой Бантон они быстро выработали узнаваемые сценические образы и разделили роли — Браун получила прозвище Scary Spice благодаря своей яркой внешности, прямолинейному характеру и экспрессивному поведению на сцене и в интервью.

Группа быстро достигла мировой популярности, Spice Girls стали глобальным культурным феноменом, продвигая идею «girl power» — женской независимости и самовыражения. Группа активно гастролировала, выступала на международных церемониях и даже снялась в художественном фильме Spice World (1997).

После распада Spice Girls в 2000 году Мелани Браун начала сольную карьеру, в которой совмещала музыкальные проекты с телевидением. В отличие от поп-имиджа группы, ее сольные работы отличались более жестким и экспериментальным звучанием. Значительную часть ее карьеры составила работа в развлекательных телепроектах: она участвовала в танцевальных конкурсах, вела шоу и регулярно становилась членом жюри в популярных форматах, таких как The X Factor и America's Got Talent.

У Браун трое детей от разных отношений. Первый брак с танцором Джимми Гулзаром завершился разводом в 2000 году. В 2006 году Мел Би была в отношениях с актёром Эдди Мёрфи, от него родила вторую дочь — Эйнджел Айрис Мёрфи-Браун. В 2007 году вышла замуж за продюсера Стивена Белафонте, с которым развелась в 2017 году, обвинив его в насилии. 19 октября 2022 года Браун заключила помолвку с парикмахером Рори Макфи. Мелани активно занимается общественной деятельностью, поддерживая жертв домашнего насилия. В 2022 году за работу в этой области она была удостоена ордена Британской империи (MBE). В 2024 году она получила почетную докторскую степень от университета Лидса за вклад в благотворительность.

Комментарии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами