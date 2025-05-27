Дженнифер Лопес, блестки и поцелуи: как прошла церемония American Music Awards

В отеле Фонтенбло в Лас-Вегасе прошла 51-я церемония American Music Awards. Ведущая вечера Дженнифер Лопес сразу задала ритм шоу — в сияющем боди она завершила номер неожиданным поцелуем с двумя танцорами. Зал взорвался аплодисментами, а соцсети — мемами.

American Music Awards — одна из главных музыкальных премий США, основанная в 1973 году. В отличие от «Грэмми», победителей выбирают не академики, а слушатели — по стримам, продажам и голосованию фанатов. Поэтому AMAs всегда отражает то, что реально слушают и любят.

Среди победителей вечера — Билли Айлиш, ставшая лауреатом в двух номинациях — «Лучший новый артист» и «Альбом года» за альбом «Happier Than Ever». Легенды Джанет Джексон и Род Стюарт удостоены премий «Икона» и «За выдающийся вклад в музыку». В категории «Лучшее сотрудничество» выиграли Леди Гага и Бруно Марс с песней «Die With a Smile». Среди других лауреатов — SZA с наградой «Лучший R&B-сингл» за трек «Saturn».

Лучшие образы и эмоции вечера — в галерее «Газеты.Ru».