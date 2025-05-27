На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото

Дженнифер Лопес, блестки и поцелуи: как прошла церемония American Music Awards

В США состоялась 51-я церемония American Music Awards

В отеле Фонтенбло в Лас-Вегасе прошла 51-я церемония American Music Awards. Ведущая вечера Дженнифер Лопес сразу задала ритм шоу — в сияющем боди она завершила номер неожиданным поцелуем с двумя танцорами. Зал взорвался аплодисментами, а соцсети — мемами.

American Music Awards — одна из главных музыкальных премий США, основанная в 1973 году. В отличие от «Грэмми», победителей выбирают не академики, а слушатели — по стримам, продажам и голосованию фанатов. Поэтому AMAs всегда отражает то, что реально слушают и любят.

Среди победителей вечера — Билли Айлиш, ставшая лауреатом в двух номинациях — «Лучший новый артист» и «Альбом года» за альбом «Happier Than Ever». Легенды Джанет Джексон и Род Стюарт удостоены премий «Икона» и «За выдающийся вклад в музыку». В категории «Лучшее сотрудничество» выиграли Леди Гага и Бруно Марс с песней «Die With a Smile». Среди других лауреатов — SZA с наградой «Лучший R&B-сингл» за трек «Saturn».

Лучшие образы и эмоции вечера — в галерее «Газеты.Ru».

Комментарии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами