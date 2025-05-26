Неделю с 26 мая по 1 июня в Москве ожидают аномально погоду: с понедельника по пятницу температура воздуха превысит климатическую норму примерно на 6–8 градусов, а в выходные дни, наоборот, температура опустится ниже положенного.

Ожидается, что в будние дни москвичей ждет до 30 градусов тепла. Гидрометцентр России сообщил, что вечером понедельника в столице будет действовать оранжевый уровень опасности. При этом уже сейчас действует желтый уровень опасности из-за ветра. Ближе к концу недели в столице, возможно, пройдут дожди с грозой.

Москвичи охлаждаются как могут: загорают перед водоемами в городских парках, пьют прохладительные напитки и едят мороженое, умываются в фонтанах. Некоторые жители ходят с зонтиками от солнца.

Как москвичи встретили жару — в фоторепортаже «Газеты.Ru»