Берри, Фонда, Кузнецов: звезды на красной дорожке закрытия «Канн»

Во Франции состоялось закрытие Каннского кинофестиваля — 2025. За несколько часов до этого в городе отключили электричество. Несмотря на то, что дворец Palais des Festivals «перешел на независимое электроснабжение», показы фильмов пришлось приостановить.

Однако церемония награждения состоялась. На красной дорожке появились Джейн Фонда, Хэлли Берри, Кейт Бланшетт, Эль Фаннинг, Стеллан Скарсгард, Александр Кузнецов и другие.

Главный приз — «Золотую пальмовую ветвь» — получила лента иранского режиссера Джафара Панахи «Простая случайность». Гран-при забрал фильм Сентиментальная ценность» Йоакима Триера. Лучшим режиссером признали Клебера Мендонсу Фильо за картину «Секретный агент». Лучшим актером — Вагнера Моура («Секретный агент»), лучшей актрисой — Надю Меллити («Маленькая сестра»).

Как это было — в галерее «Газеты.Ru».