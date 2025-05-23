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«ВИА Гра» — все. Как это было

Константин Меладзе объявил о роспуске группы «ВИА Гра»

В 1999 году украинскому телепродюсеру Дмитрию Костюку, впечатлившемуся популярностью женских проектов «Блестящие» в России и Spice Girls на Западе, пришла в голову идея создать свой аналогичный проект. На роль музыкального продюсера он пригласил Константина Меладзе. Первыми участницами коллектива стали Алена Винницкая и Надежда Грановская. 3 сентября 2000 года на телеканале «Биз-ТВ» впервые показали клип на песню «Попытка №5».

За 25-летнюю историю группы сменилось 20 участниц. Самые популярные из них — Вера Брежнева, Анна Седокова, Альбина Джанабаева, Светлана Лобода и Ева Бушмина.

Брежнева была солисткой «ВИА Гра» с 2003-го по 2007 год. В 2015 году она вышла замуж за Меладзе, осенью 2023-го они развелись. Джанабаева стала женой брата Константина Меладзе — Валерия, в дуэте с которым «ВИА Гра» исполняла такие хиты, как «Океан и три реки» и «Притяженья больше нет».

В 2022 году коллектив сообщил о временной приостановке деятельности.

Сегодня Меладзе объявил о закрытии проекта «ВИА Гра».

«Я благодарен всем, кто в течение 25 лет работал со мной над этим проектом. <…> Главное и лучшее, что было и останется из всей этой истории — это песни, наполненные любовью, Верой и надеждой. Надеюсь, их будут слушать еще многие годы», — отметил он в соцсетях, написав «Вера» с большой буквы.

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