Волочкова плакала у гроба: кто пришел на прощание с Юрием Григоровичем

23 мая в Большом театре в Москве прошла церемония прощания с народным артистом СССР, легендарным хореографом Юрием Григоровичем.

Проститься с Григоровичем пришли балетмейстер-репетитор Борис Акимов, генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев, искусствовед и журналист Андрей Золотов, исполняющий обязанности ректора Академии русского балета Николай Цискаридзе, член комитета Госдумы по физкультуре Владислав Третьяк, экс-директор Большого театра Владимир Урин и другие.

Также на церемонию прощания прибыла артистка балета Анастасия Волочкова. Она попросила помочь ей попасть внутрь, чтобы возложить цветы, и высказалась в адрес Большого театра, используя ненормативную лексику.

Юрий Григорович скончался 19 мая на 99-м году жизни. Тело хореографа будет кремировано, а прах предадут земле на Новодевичьем кладбище — рядом с могилой супруги, балерины Наталии Бессмертновой.

Григорович родился в январе 1927 года в Ленинграде. Свою творческую карьеру он начал в Мариинском театре, но по-настоящему прославился в Большом театре, став автором знаковых постановок. Среди них балеты «Каменный цветок» и «Иван Грозный» на музыку Сергея Прокофьева, а также «Щелкунчик» Петра Чайковского и многие другие, вошедшие в золотой фонд отечественной хореографии.