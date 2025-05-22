Наркотики, драки, буллинг соперницы. 10 скандалов модели Наоми Кэмпбелл

Одной из главных супермоделей 90-х Наоми Кэмпбелл исполнилось 55 лет. Она родилась 22 мая 1970 года на юге Лондона в семье танцовщицы ямайского происхождения Валери Морис и никогда не знала отца, который бросил ее мать на четвертом месяце беременности, раннее детство провела в Италии, училась в театральной академии, где занималась балетом, а в 8 лет впервые снялась в видеоклипе — танцевала в видео Боба Марли на песню Is This Love. В 16 лет она бросила танцы — и появилась на обложке британского Elle.

Наоми Кэмпбелл — стала первой в мире темнокожей моделью, получившей настолько мощное признание в индустрии. Уже в 80-е она выходила на подиумы на показах крупнейших Домов моды, снималась для модных журналов. В 1990-м за ней закрепился статус супермодели после черно-белой обложки Vogue, на которой Наоми Кэмпбелл снялась вместе с Линдой Евангелистой, Татьяной Патитц, Кристи Терлингтон и Синди Кроуфорд. Каждое ее появление на подиуме или в глянцевом журнале сегодня становится сенсацией.

Супермодель выделялась не только яркой внешностью и необыкновенно мягкой пластикой, но и взрывным характером, из-за которого ей приходилось объясняться, судиться, проходить курсы управления гневом и платить штрафы. И дело не только в характере: возможно, влипать в истории— это еще один ее талант.

«Газета.Ru» — о главных скандалах Наоми Кэмпбелл.