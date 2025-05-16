Главный спасатель и друг Путина: Сергею Шойгу — 70 лет

Секретарю Совета безопасности Российской Федерации исполняется 70 лет. Россиянам он известен как многолетний глава МЧС, министр обороны России и друг Владимира Путина, вместе с которым он не раз выезжал на совместный отдых.

Сергей Кужугетович Шойгу родился 21 мая 1955 года в городе Чадан в Туве. Его отец, Кужугет Сереевич Шойгу, в советские годы был партийным деятелем, возглавлял Тувинский обком КПСС и занимал пост заместителя председателя совета министров автономной республики.

Интересно, что при рождении Шойгу было личным именем, а Кужугет — фамилией, но из-за ошибки делопроизводства в документах получилось наоборот. В одной из телепрограмм 2000-х годов Шойгу признался, что на самом деле его фамилия — Кужугет, а Шойгу — отчество.

Мать, Александра Яковлевна Шойгу (в девичестве Кудрявцева), родом из Орловской области, в Туву попала по распределению после окончания сельхозтехникума. Она также достигла карьерных высот: была начальником планового отдела республиканского Минсельхоза и депутатом в Верховном совете Тувинской АССР.

В 1977 году Сергей Шойгу окончил Красноярский политехнический институт по специальности «инженер-строитель». Прошел путь от мастера треста «Промхимстрой» в Красноярске до управляющего трестом «Абаканвагонстрой». Позже начал административную карьеру в Абаканском горкоме КПСС и Красноярском крайкоме КПСС. В 1990 году перебрался в Москву и вскоре стал заместителем госкомитета РСФСР по архитектуре и строительству.

Много позже он сказал:

«Я никогда не собирался быть министром обороны, равно как и спасателем. Я собирался строить себе и строить».

В 1991 году Шойгу возглавил Госкомитет РСФСР по чрезвычайным ситуациям, впоследствии МЧС России. Создание единой государственной службы, занимающейся разнообразными ЧП и ЧС, считается его заслугой.

В должности главы МЧС Шойгу пребывал до 2012 года, после чего по представлению Дмитрия Медведева (в то время президента страны) был избран губернатором Московской области. Голосование проводилось региональным парламентом. На этом посту Шойгу проработал лишь несколько месяцев и в ноябре 2012 года по представлению вновь избранного президента Владимира Путина он стал министром обороны России, сменив Анатолия Сердюкова, отправленного в отставку на фоне коррупционного скандала.

Известно, что Шойгу считается личным другом Владимира Путина: они не раз вместе ездили в Сибирь, где отдыхали в лесу, собирали грибы и ягоды, катались на вездеходе.

Начало специальной военной операции на Украине проходило под руководством Сергея Шойгу как министра обороны РФ.

В мае 2024 года после переизбрания Владимира Путина на очередной срок в России было сформировано новое правительство, в состав которого Шойгу уже не вошел. После отставки он занял пост секретаря Совета безопасности вместо Николая Патрушева.