«Не виноватая я, он сам пришел»: 85 лет со дня рождения Светланы Светличной

15 мая 1940 года в Ленинакане (ныне — Гюмри) родилась заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная. Ее семья часто переезжала, в школу будущая артистка пошла в Сумской области, а окончила обучение уже в Советске (Калининградская область). В 1958 году отец Светланы, кадровый военный, служивший в годы войны в контрразведке СМЕРШ, вышел в отставку, и семья поселилась в Мелитополе.

После школы мама Светланы дала ей денег, чтобы девушка смогла поехать Москву и стать артисткой. Светличная поступила во ВГИК на курс Михаила Ромма, а после окончания института присоединилась к труппе Театра-студии киноактера.

Ее дебютом в кино стала роль в фильме Михаила Калика «Колыбельная», но одной из самых ярких получилась роль соблазнительницы Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая. Фраза «Не виноватая я, он сам пришел» стала крылатой, а Светличная получила всесоюзную известность. На ее счету роли в более чем 40 фильмах. В их числе — «Им покоряется небо», «Стряпуха», «Новые приключения неуловимых», «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя» и другие.

Артистка дважды была замужем: с 1961 по 1995 год за народным артистом РСФСР Владимиром Ивашовым (в браке родились двое сыновей). Второй брак с бардом и художником Сергеем Смирновым (признан в РФ иностранным агентом)-Сокольским продлился всего 27 дней. В 2024 году стало известно об ухудшении состояния здоровья Светланы Светличной. В конце лета врачи признали актрису неизлечимо больной и присвоили ей паллиативный статус. Она умерла утром 16 ноября в столичном хосписе, ее похоронили на Троекуровском кладбище. Какой была Светлана Светличная — в галерее «Газеты.Ru».