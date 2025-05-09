Как прошел праздничный салют в честь Дня Победы

В Москве запустили более 10 тысяч фейерверков в честь 80-й годовщины Победы

День 80-й годовщины Победы в Великой отечественной войне завершился в России праздничным салютом.

Первый фейерверк увидели жители Дальнего Востока — Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Хабаровска и Южно-Сахалинска. Затем салют отгремел в Красноярске, Новосибирске и Иркутске.

В 22:00 мск яркие вспышки украсили небо центральной части России, а главный фейерверк прошел в Москве. Залпы дал Салютный дивизион Московского военного округа. В небо столицы запустили более 10 тысяч фейерверков с 16 исторических точек, продлился салют 10 минут.

Как это было — в галерее «Газеты.Ru».