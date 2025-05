Любовь Анны Курниковой: Энрике Иглесиасу — 50

8 мая испанскому певцу Энрике Иглесиасу исполняется 50 лет. Сын знаменитого Хулио Иглесиаса в детстве переехал к отцу в США, где учился в престижной школе, а затем поступил в Университет Майами. Однако спустя год бросил учебу, чтобы заняться музыкой.

Первые выступления будущей звезды проходили в ресторанах Майами, а свои песни он записывал втайне от родителей под псевдонимом Энрике Мартинес. Первую демо-запись он сделал на деньги, занятые у няни, и в 18 лет подписал контракт с лейблом Fonovisa. Дебютный диск, выпущенный в 1995 году, разошелся тиражом в 6 млн копий.

С выходом второго альбома Vivir в 1997 году и третьего Cosas del Amor в 1998-м Иглесиас закрепил успех, став обладателем American Music Awards. Его композиция Enamorado Por Primera Vez 12 недель возглавляла латиноамериканский чарт Billboard.

Настоящий прорыв произошел в 1999 году, когда песня Bailamos прозвучала в фильме «Дикий, дикий Запад» и стала хитом в США. Позднее Bailamos и Be With You заняли первое место в главном американском чарте Billboard Hot 100. В 2001 году баллада Hero принесла Иглесиасу огромную популярность в Европе.

В 2003-м певец отправился в масштабное мировое турне, охватившее США, Европу и Южную Африку. После этого он на время отошел от сцены, занявшись рекламными проектами с Pepsi и Tommy Hilfiger. В 2020 году Billboard назвал Энрике Иглесиаса величайшим латиноамериканским исполнителем всех времен.

«Я просто художник. Любопытный человек, который любит ходить по закрытым дорогам или даже создавать новые», — говорил о себе Иглесиас в интервью Latin Times в 2024 году.

С 2001 года Иглесиас состоит в отношениях с российской теннисисткой Анной Курниковой. Пара познакомилась на съемках клипа певца на песню Escape, вскоре у них начался роман. Спустя более 20 лет, Иглесиас и Курникова воспитывают троих детей: близнецов Николаса и Люси, а также дочь Марию. «Мы вместе уже много лет. Он — моя мужская версия, а я — его женская версия», — говорила Курникова об их отношениях.